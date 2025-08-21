Carcare: iniziati i lavori di demolizione della passerella sul fiume Bormida

La ruspa ha iniziato a lavorare sul fiume Bormida, pe rla demolizione della passerella pedonale che collegava piazza Caravadossi a via Garibaldi e che è stata gravemente danneggiata dall’alluvione che ha colpito il territorio nell’ottobre 2024, causando il parziale cedimento della fondazione e dell’impalcato.

L'alluvione aveva reso la passerella inagibile e ha creato un serio ostacolo al deflusso dell’acqua, aumentando il rischio di esondazioni in caso di piogge intense.

L’11 agosto 2025 è stata affidata alla ditta Castiglia Costruzioni la demolizione della struttura, con un contratto del valore complessivo di circa 100.000 euro Secondo le parole del sindaco Rodolfo Mirri, l’intervento dovrebbe durare circa una settimana e si punta a completarlo entro la fine di agosto 2025, in prossimità dell’Antica Fiera del Bestiame, quando anche il lungofiume Bormida sarà al centro dell’attenzione cittadina

L’intervento si è inizialmente scontrato con ritardi dovuti alla necessaria riallocazione dei cavidotti e dei servizi sotterranei, per i quali sono stati avviati mesi di confronto tra l’amministrazione comunale e i gestori delle reti elettriche e telefoniche. Solo dopo il completamento di questa fase si è potuto dare il via pratico alla demolizione

Parallelamente alla demolizione, il Comune di Carcare lavora al progetto di una nuova passerella in acciaio, pensata per integrarsi con armonia nel contesto urbanistico, senza barriere architettoniche. Il progetto, del valore stimato in circa 1,2 milioni di euro, è in fase avanzata e destinato a essere presentato alla Regione Liguria per ottenere i finanziamenti necessari.



