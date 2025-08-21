Cimitero militare di Altare, a settembre via ai lavori di sistemazione. Il sindaco Briano: "Dal Ministero solerte attenzione"

"Il cimitero militare di Altare riceverà le attenzioni che i defunti che vi riposano meritano, e già nelle prossime settimane il Ministero competente se ne occuperà avviando alcuni lavori".

Lo garantisce il sindaco altarese, Roberto Briano, dopo che via social ha fatto discutere, nel centro valligiano, la critica al sacrario dove un nostro lettore segnalava degrado e incuria (LEGGI QUI).

Le criticità nella gestione, con erba lunga e altri segni di incuria, è dovuta al pensionamento del precedente addetto. Situazione che il Comune ha segnalato a Roma con una risposta solerte. "Ci siamo sentiti con gli uffici nella settimana di Ferragosto, e vorrei ringraziare il Ministero i cui uomini hanno passato ad Altare due giorni proprio in questa settimana per i sopralluoghi necessari prendendo atto dello stato delle cose e del da farsi" dice il primo cittadino.

A settembre, quindi, cominceranno i lavori di sfalcio delle erbe e altre manutenzioni; successivamente saranno avviate altre opere e, seguendo le procedure di evidenza pubblica, sarà individuato un nuovo custode del cimitero.

"Il Ministero ha in sua gestione tanti sacrari e a questo tengono particolarmente, come ha dimostrato la solerzia con la quale hanno risposto alle sollecitazioni dell'Amministrazione. Dopo i primi lavori ne seguiranno altri a riprova dell'attenzione che questo cimitero ha per tutti noi" conclude Briano.