Lunedì 25 agosto appuntamento ad Alassio con Ad Alassio i Premi Estate 2025 del Centro Pannunzio

Lunedì 25 agosto alle ore 21 presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio si svolgerà la cerimonia di conferimento dei Premi Estate 2025 del Centro Pannunzio. Nel corso dell'evento, intitolato “Serata sotto le stelle”, verranno assegnati il Premio Pannunzio 2025 a Massimo Boero, giornalista del quotidiano La Stampa e studioso di storia del cinema, il Premio Flaiano 2025 a Tiziana Tassinari, medico e Primaria di Neurologia presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il Premio Biondi 2025 a Giuseppe Piccardo, avvocato del Foro di Savona e storico del diritto, e infine il Premio Soldati 2025 a Nicola Nante, medico, docente universitario a Siena ed esponente della FIVL ligure.

La serata sarà introdotta e coordinata da Marco Servetto, con un intervento del professor Pier Franco Quaglieni. L’iniziativa è promossa dal Centro Pannunzio – Sezione del Ponente Ligure “Roberto Baldassarre” e si svolge con il patrocinio del Comune di Alassio.