Rigassificatore, "Fermiamo il Mostro": "La politica ci ha abituato a molti voltafaccia, finché non ci sarà un passaggio formale continueremo a non fidarci"

"Ci fanno piacere le dichiarazioni del Ministro Fratin perché finalmente anche a livello governativo si prende atto della volontà di una popolazione che per nessuna ragione vuole il Rigassificatore a Savona-Vado".

A dirlo il gruppo "Fermiamo il Mostro del gas davanti a Savona" a seguito delle parole del titolare Dicastero dell'ambiente e dello sviluppo energetico Gilberto Pichetto Fratin che ha specificato non ha ancora revocato l'iter giuridico per lo spostamento della nave da Piombino alla costa savonese ma che lo stesso è rallentato ma che politicamente la questione è chiusa a seguito di un accordo elettorale con Marco Bucci negando l'assenso all'arrivo della nave rigassificatrice Italis Lng.