Tovo, un altro incidente lungo la Sp4: un'auto si ribalta, illeso il giovane conducente

Torna protagonista delle cronache locali la Sp4 per Bardino Vecchio, nel Comune di Tovo San Giacomo, già più volte interessata da incidenti stradali.
Poco prima delle ore 18:30 odierne, i soccorsi sono intervenuti per un sinistro nel quale un'auto, guidata da un giovane poco più che maggiorenne, si è improvvisamente ribaltata senza coinvolgere altri mezzi.
Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il conducente, unico passeggero a bordo del mezzo, era già fuoriuscito illeso in autonomia dal veicolo.
La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamente di Finale ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al riposizionamento dell’automobile sulle proprie ruote, consentendo la ripresa della normale viabilità dopo alcuni iniziali disagi.
Sul posto anche i militi della Croce Rossa di Loano per l’assistenza al conducente, il quale non ha dovuto ricorrere al trasporto in ospedale, e i carabinieri per i rilievi di competenza.