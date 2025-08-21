Venerdì 22 agosto il cantante sanremese Christian Gullone presenta in anteprima il brano “Pancia Piena” a Limone Piemonte nell'ambito della rassegna Libri da Gustareasegna

La rassegna “Libri da Gustare”, organizzata dall’Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza e diretta da Claudio Porchia, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e il sostegno del Grand Hotel Principe, prosegue con grande successo il ricco calendario di appuntamenti.

Il prossimo evento è in programma venerdì 22 agosto, alle ore 21.00, presso il Teatro “Alla Confraternita” e porta sul palco lo spettacolo “Da me a De André”, un raffinato recital che vede protagonisti Christian Gullone e il musicista Marko Kurtinovic.

La serata sarà un vero e proprio omaggio alla grande canzone d’autore italiana. In un intreccio di musica e parole, i due artisti accompagneranno il pubblico in un viaggio che prende avvio dalle loro composizioni originali per approdare ai capolavori di maestri come Fabrizio De André, Rino Gaetano, Francesco De Gregori, Brunori Sas e Franco Battiato. Un percorso sonoro e poetico che attraversa temi sociali, riflessioni intime, sogni e disincanto, dimostrando come le parole, quando diventano canzoni, siano ancora capaci di emozionare e parlare all’anima.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per scoprire in anteprima il brano “Pancia Piena” di Christian Gullone, già semifinalista nazionale al prestigioso Premio De André, e per ascoltare alcuni estratti del nuovo lavoro discografico di Marko Kurtinovic, “Amici lontani”. L’album, prodotto da Utopia Music e Villa Citera Social Record Lab, factory musicale di Sanremo, è parte di un progetto promosso dall’associazione Ancora in collaborazione con il Comune di Sanremo e Utopia Music.

Un evento da non perdere per tutti gli amanti della musica d’autore, capace di unire memoria, creatività contemporanea e il fascino senza tempo dei grandi cantautori italiani.

Questo il programma dei prossimi appuntamenti:

Sabato 23 agosto – ore 21.00 | Piazza principale (o Teatro in caso di maltempo)

"Aspettando la Vuelta" – con Christian Gullone, Tiziano Riverso e Claudio Porchia

In attesa dell’arrivo della Vuelta a España a Limone, il festival dedica una serata speciale al ciclismo, tra passione, arte e divertimento. Christian Gullone porta sul palco le sue canzoni, mentre il noto cartoonist Tiziano Riverso animerà il pubblico con le sue vignette dal vivo, pungenti e ironiche. A condurre la serata sarà il giornalista Claudio Porchia, per una narrazione leggera e brillante che celebra lo sport come linguaggio universale e la bici come metafora di libertà, fatica e bellezza.

Martedì 26 agosto – ore 17.30 | Sala incontri, Limone Palace

"L’eleganza dell’Aperitivo: storia, stile e galateo" con Barbara Ronchi della Rocca

Chiudiamo il festival con un incontro elegante e sorprendente, guidato da Barbara Ronchi della Rocca, esperta di stile e galateo. Protagonista dell’appuntamento è uno dei riti più amati della tradizione italiana: l’aperitivo. Dai grandi classici come il Negroni e l’Americano alle tendenze contemporanee della mixology, passando per le buone maniere e i piccoli gesti che fanno la differenza. Un’occasione per riscoprire il piacere della convivialità con grazia e leggerezza, brindando insieme alla cultura e alla bellezza delle cose fatte bene.



Per informazioni:

A.T.L. Azienda Turistica Locale CUNEESE - I.A.T. di Limone Piemonte

Via Roma, 30 - LIMONE PIEMONTE

Tel.+39.0171.925281 E-mail: iat@limonepiemonte.it

Sito web: www.limoneturismo.it





Grand Hotel Principe

Via Genova, 45 12015 Limone Piemonte CN

Telefono: 0171 92389 - info@grandhotelprincipe.com





Limone Palace

Piazza Risorgimento, 10 12015 Limone Piemonte (CN)

0171-926965 - info@limonepalace.com





Associazione Ristoranti della Tavolozza

Mail: segreteria@ristorantidellatavolozza.it