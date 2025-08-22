Varazze, aggiudicata l'asta per la concessione dell'ex "Volo dei Gabbiani" ai Piani di San Giacomo

E' stata aggiudicata l'asta alla ditta, società cooperativa sociale ETS “I Germogli” di Genova, per la concessione dell'ex "Volo dei Gabbiani", immobile comunale nella zona dei Piani di San Giacomo.

Le buste sono state aperte ieri in Comune a Varazze sia sull'offerta tecnica che l'offerta economica.

La procedura riguardava la concessione in uso del locale commerciale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprensivo del campo da minigolf, il campo da calcio, gli spogliatoi e la piscina, che costituiscono parte integrante del compendio.

Il bando era strutturato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una chiara prevalenza del punteggio riservato alla proposta di gestione e manutenzione dell’immobile e dell’area circostante.

La Concessione avrà la durata di nove anni decorrenti dalla stipula del contratto, senza possibilità di rinnovo. Il canone concessorio annuo, che dovrà essere versato al Comune per l’intera durata della concessione in uso dell’intero compendio, è quantificato in 24.800 euro (la ditta aggiudicataria ha offerto un rialzo del 10% sull'importo a base di gara).

Diversi erano stati i soggetti che avevano effettuati i sopralluoghi sul posto ma poi solo una ditta ha presentato un'offerta.

"Si va a sistemare una zona vitale per i residenti della frazione. L'obiettivo è sempre stato di ridare vita a un luogo che, rappresenta uno spazio di aggregazione e servizio per tutta la comunità. C'e voglia di investire e questa è una buona cosa" il commento del Sindaco Luigi Pierfederici.

Il bando era particolarmente atteso dai residenti della località varazzina in quanto l'area è in stato di abbandono da più di un anno e mezzo

Il comune scaduta definitivamente la passata gestione lo scorso 14 dicembre 2023 aveva in programma di pubblicare un bando di gara con i ritardi che erano legati al cambio di dirigente che si occupava della pratica.

Nel luglio del 2023 la minoranza aveva puntato il dito contro una mancata pubblicazione del bando a cui aveva risposto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini. Successivamente anche un gruppo di residenti aveva richiesto delucidazioni al Comune con una lettera preoccupati per la perdita di un presidio importante per i Piani di San Giacomo.