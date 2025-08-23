 / Attualità

Albenga, auguri a Dino Ardoino: il presidente della Croce Bianca compie 86 anni

Tutti i militi e i collaboratori dell’associazione si stringono intorno a lui con un affettuoso augurio e ringraziamento per l’impegno e la passione che da sempre lo contraddistinguono

Giornata di festa alla Croce Bianca di Albenga per il compleanno del presidente Dino Ardoino, che oggi (23 agosto) spegne 86 candeline. Tutti i militi e i collaboratori dell’associazione si stringono intorno a lui con un affettuoso augurio e ringraziamento per l’impegno e la passione che da sempre lo contraddistinguono.

Ardoino, figura storica e punto di riferimento del volontariato ingauno, continua a essere "sempre in gamba e sul pezzo", guidando con entusiasmo e dedizione l’attività della pubblica assistenza.

Un traguardo importante che diventa occasione per ringraziarlo del lavoro instancabile svolto in tanti anni al servizio della comunità.

Maria Gramaglia

