Anche il savonese si mobilita per far giungere viveri a Gaza: scatta la raccolta per la Global Sumud Flotilla

La data fissata sul calendario è quella del 27 agosto. Sarà allora che, dal porto di Genova, gli aiuti umanitari con destinazione Gaza salperanno per raggiungere la Global Sumud Flotilla, la grande iniziativa umanitaria organizzata finora per cercare di superare il blocco navale imposto attorno alla Striscia di Gaza da Israele, e far arrivare degli aiuti ai civili palestinesi.

Ambizioso e nobile l'obiettivo: raccogliere quaranta tonnellate di generi alimentari in soli cinque giorni, da far giungere alla popolazione palestinese, che da mesi si trova ad affrontare enormi criticità per l'approvvigionamento di cibo.

L'iniziativa prevede la consegna esclusivamente di alimenti non deperibili e in confezioni integre, con scadenza a partire da agosto 2026, quali: farina, riso, pasta, zucchero in pacchi da mezzo chilo o un chilo, biscotti, pelati e legumi in lattina da 400 grammi, miele o marmellata e tonno.

Nella nostra regione la raccolta è stata in particolar modo promossa e organizzata da "Music for Peace", ma anche nel savonese è possibile donare. Il punto di raccolta centrale per la nostra provincia è quello della SMS Generale in via San Lorenzo 25R, a Savona, oggi (lunedì 25 agosto, ndr) dalle 17.00 alle 20.30 e quindi da martedì con orario 9:00/13:00 e 17:00/20:30.

Anche il circolo Pd di Quiliano ha deciso di aprire le porte della sua sede per mercoledì 27 e giovedi 28, a partire dalle ore 10 alle ore 12. "Facciamo appello alla sensibilità della società civile quilianese e savonese tutta perché si mobiliti a favore di questa giusta causa" dice il segretario cittadino, Bruno Pretin.

Sarà possibile recarsi anche, per l'iniziativa organizzata dal PCI, presso il Circolo ARCI Milleluci in via Chiabrera 4 a Savona nelle giornate di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 sempre dalle ore 9:00 alle ore 20:00.

Sempre nelle giornate di mercoledì e giovedì, con orario rispettivamente 9:00/18:30 e 9:00/17:30, sarà attivo il punto di raccolta organizzato dall'Anpi di Pietra Ligure presso la Coop di Finale, mentre l'Anpi di Albenga e Leca nelle stesse giornate dalle 15:00 alle 19:30 sarà operativa nei locali dell'ex asilo "E. Siccardi" di viale Martiri presso l'associazione "il 25 Aprile".