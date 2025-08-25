“Una nuotata per il sorriso”, anche i ragazzi della Gesco Nuoto Alassio Special in mare a Imperia

C'erano anche i ragazzi della Gesco Nuoto Alassio Special lo scorso sabato 23 agosto a Imperia, all'importante iniziativa benefica, svoltasi tra San Lorenzo e Borgo Foce, dal titolo “Una nuotata per il sorriso”, organizzata dai volontari della Onlus “Sorridi con Pietro” coordinati dal presidente Marco Muruzzu. L'obiettivo era raccogliere fondi da destinare al progetto “Diamo qualità alla vita”, dedicato alla terapia palliativa domiciliare in età pediatrica.

I ragazzi hanno partecipato accompagnando all’arrivo a Borgo Foce, negli ultimi 600 metri dei 3 chilometri previsti, un gruppo di nuotatori provenienti da San Lorenzo al mare in mezzo ai quali si trovavano la loro allenatrice e la mamma di una ragazza.

“Emozionante l’esperienza dell’arrivo da parte di tutto il gruppo seguito da un momento conviviale ed una cena sotto le stelle – spiegano alla Gesco Nuoto di Alassio - La squadra ringrazia di cuore l’organizzazione e in particolare Vincenzo Gazo ed il Circolo Borgo Foce che hanno accolto nel loro evento con entusiasmo ed il circolo borgo Cappuccini, che si è occupato di ospitarci e coccolarci a cena. Ringraziamo la onlus 'Sorridi con Pietro' per le iniziative che propone e per aver reso speciale la nostra presenza”.

“Ancora una volta i nostri ragazzi della Gesco Nuoto Alassio Special hanno dimostrato come lo sport possa essere non solo competizione ma anche inclusione, solidarietà e partecipazione attiva alla vita della comunità - dicono gli assessori allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti e l'assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni - Come in questo caso, in cui sono state unite le forze per sostenere un progetto di grande valore, esempio concreto di come lo sport e il sociale possano camminare insieme per giungere a risultati importanti e concreti”.