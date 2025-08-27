Croce Bianca di Dego: nuovo veicolo per il trasporto non barellati

Un nuovo passo avanti per la solidarietà a Dego. La Croce Bianca presenta alla cittadinanza il nuovo automezzo dedicato al trasporto non barellati, in programma sabato 30 agosto alle ore 15.30 in piazza E. Botta.

Il veicolo, un Fiat Doblò, è stato acquistato grazie all’impegno gratuito dei militi ancora in attività, che con dedizione e sacrificio hanno reso possibile questo importante traguardo. Non si tratta di un’ambulanza, ma di una vera e propria automobile attrezzata per offrire un servizio prezioso: accompagnare persone che necessitano di recarsi a visite mediche, terapie, controlli o dimissioni da strutture sanitarie, senza bisogno del trasporto in barella.

Oltre a essere un momento di festa, la presentazione rappresenta anche un invito aperto a tutta la comunità: non tutti si sentono pronti a intervenire nelle urgenze, ma chiunque abbia buona volontà può dare un aiuto concreto semplicemente guidando questo mezzo e dedicando un po’ del proprio tempo a chi ne ha bisogno. La Croce Bianca di Dego rinnova quindi il proprio appello: anche un piccolo gesto può fare una grande differenza.