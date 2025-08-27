Savona, il Comune affida la gestione dei nidi comunali per i prossimi tre anni per 3 milioni di euro

E' stata ufficializzata l’aggiudicazione del servizio di gestione dei nidi d’infanzia comunali per i prossimi tre anni. Il Comune ha infatti affidato l’appalto alla Cooperativa Animazione Valdocco, realtà con sede a Torino attiva da anni nel settore socio-educativo in diverse città italiane.

La gara pubblica indetta dal Comune ha portato all’individuazione della Cooperativa Valdocco come vincitrice, grazie a un’offerta risultata vantaggiosa e completa sotto il profilo tecnico ed economico.

Il contratto coprirà il periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2028 e avrà un valore complessivo di oltre 3,1 milioni di euro. Le risorse saranno distribuite sui bilanci dei diversi anni: circa 415 mila euro nel 2025, oltre un milione di euro sia nel 2026 che nel 2027, e circa 639 mila euro per i primi otto mesi del 2028 e una parte consistente dei fondi proverrà dal cosiddetto “Fondo potenziamento asili nido”.

Considerati i tempi molto stretti, il Comune ha stabilito anche la consegna anticipata del servizio, così da permettere ai nidi comunali di ripartire regolarmente già dal 1° settembre, senza interruzioni per bambini e famiglie.