Savona si prepara al Desbarassu: il 29 e 30 agosto shopping scontato a cielo aperto

Torna a Savona l’edizione estiva di Desbarassu: un’occasione di shopping per vestire queste ultime settimane di caldo e sole con capi di abbigliamento, accessori e non solo, acquistati a prezzi scontati prima di tuffarsi nella nuova stagione.

La manifestazione ritorna a grande richiesta grazie alla regia di Ascom Confcommercio delegazione di Savona con la collaborazione del Comune, e anche questa volta coinvolge tantissime attività che aderiscono con entusiasmo a queste giornate di promozioni e sconti per la clientela.

Le date dell'edizione estiva sono venerdì 29 e sabato 30 agosto, durante le quali alcune attività offriranno anche un orario continuato.

I clienti potranno riconoscere i negozi aderenti al Desbarassu grazie alla vetrofania che verrà appesa alle vetrine delle attività.

“Come consuetudine, anche quest'anno la fine della stagione estiva viene salutata con un evento speciale - interviene Laura Chiara, presidente Ascom Confcommercio Savona - Il 29 e 30 agosto, durante tutta la giornata sarà possibile passeggiare nelle vie di Savona tra mille occasioni di shopping a cielo aperto. I negozi aderenti all'iniziativa esporranno le loro proposte in esterno, creando un'atmosfera speciale e coinvolgendo così il grande pubblico che ogni anno affolla la nostra città per questa occasione”.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Savona, le vie saranno invase da esposizioni ricche di colori e incredibili occasioni di acquisto per tutti.

“Un appuntamento fisso, che ogni anno vede coinvolti molti commercianti che si dedicano a questa iniziativa offrendo i loro prodotti ad un prezzo speciale, un modo per avvicinarsi al grande pubblico – spiega Laura Chiara - Sarà una due giorni che fa vivere la città di Savona, che vedrà fermento dopo le serate estive del Savona Downtown music festival. Come ogni anno auspichiamo che questo possa essere un importante momento commerciale per i nostri associati, che ringraziamo, e che a fine stagione possono ancora offrire interessanti sconti sia per i clienti sia per i vacanzieri, che possono trovare un prodotto tanto desiderato a un prezzo speciale”.