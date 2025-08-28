"Siamo sicuri che questo sia il modo giusto di gestire la raccolta differenziata?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Sono una cittadina che crede nell’importanza della raccolta differenziata come scelta ambientalista e che si preoccupa da tempo del futuro del nostro pianeta. Di fronte al degrado che osservo da quando è iniziata la raccolta porta a porta a Savona, mi chiedo: ma siamo sicuri che sia questo il modo giusto di gestire la raccolta differenziata?".

"Quello che mi ripeto è che la gente deve essere educata. Spesso mi capita di vedere maleducazione e mancanza di rispetto da parte di persone che gettano regolarmente carte e plastiche per terra, sacchi condominiali in qualunque giorno della settimana, immondizia in buste variegate e ovunque in strada. Ma come facciamo a educare queste persone? Alcune di loro non hanno neppure i sacchi per la differenziata!".

"Davanti al portone di casa mia, in via Alessandria, da settimane sono presenti sacchi di immondizia in buste arancioni, posizionati per terra insieme ad altri sacchetti di vari colori, compresi quelli gialli per la plastica. Le volte che l’immondizia viene raccolta, il personale prende solo i sacchi gialli della plastica e quelli posizionati nei cassonetti, mentre i sacchetti multicolor lasciati per terra non vengono tolti. Con la pioggia e con gli animali, i sacchetti si stanno rompendo e tutto il contenuto riversato per terra attira topi e gabbiani, contribuendo al degrado e al lerciume delle strade cittadine (che non vengono spazzate!)".

"È questo il modo giusto di differenziare? Non sarebbe meglio raccogliere comunque l’immondizia e procedere a individuare i responsabili di tale degrado? La sottoscritta e gli altri condomini che pagano regolarmente la tassa rifiuti e differenziano in modo corretto devono continuare a vivere con una discarica sotto casa? Ci sarà una soluzione a tale problema o dobbiamo rassegnarci a vivere nella rumenta?".

"Mettendo un cassonetto per la plastica si scoraggerebbero i condomini incivili a gettare l’immondizia per terra? A quel punto, per terra non si dovrebbe mettere più nulla! Non sarebbe stato più equo collocare i cassonetti uguali in tutte le zone, invece che dividere in zone di serie A, di serie B o di serie C? Non ho risposte a queste domande, ma l’unica certezza che ho è che ho visto molte città e paesi in cui da anni si effettua la raccolta differenziata, ma la disorganizzazione e l’inefficienza di Savona sono uniche".

A. Nardacchione