Da 60 anni in vacanza a Laigueglia: il Comune premia Giuseppe Izzi

Da più di 60 anni frequenta Laigueglia, tanto da essere diventato un “turista onorario” del borgo marinaro della Baia del Sole. Un traguardo che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Manfredi, ha voluto premiare con un riconoscimento.

Giuseppe Izzi, 89 anni, di Torino, è stato invitato in Comune per una breve, ma partecipata, cerimonia con amici e nipoti. Il turista piemontese ha ricevuto una pergamena ricordo e un piatto con la raffigurazione di Laigueglia, realizzato dall’artista locale Graziella Frignani.

A fare gli onori di casa, oltre al sindaco, c’erano l’assessore Giampaolo Giudice e la consigliera Lucia Facchineri. "La presenza costante negli anni del signor Izzi – dice il sindaco Manfredi – testimonia che a Laigueglia si sta bene e, soprattutto, che il borgo è accogliente e a misura di turista. Un riconoscimento importante per la nostra Amministrazione, sempre impegnata a migliorare Laigueglia anche con la collaborazione di turisti sempre presenti, come il signor Izzi".