Alassio, polizia locale sventa furto e sequestra merce contraffatta di grandi firme

Furto sventato nei giorni scorsi nel centro storico di Alassio grazie al pronto intervento della polizia locale. Una commessa di un negozio di ottica ha sorpreso un cliente mentre cercava di mettere in tasca un paio di occhiali e ha immediatamente allertato gli agenti in servizio appiedato nel budello, che lo hanno invitato a restituire la merce.

Il soggetto ha prontamente collaborato e ha contattato anche una complice, che si era già allontanata con un altro paio di occhiali, lasciandoli in un bar poco distante. La pattuglia automontata ha recuperato anche questi occhiali, restituendoli ai commercianti.

Sempre in tema di tutela del commercio, nelle ultime giornate di agosto le pattuglie balneari del Comando di via Gastaldi hanno sequestrato una quarantina di capi contraffatti nella zona della passeggiata di ponente. Tra la merce, con marchi falsi di note griffe come Ralph Lauren, Gucci, Lacoste, Stone Island, Fred Perry, Saint Barth e Prada, figurano magliette, polo, costumi, cinture e cappellini.

"Rinnovo un sentito ringraziamento alla nostra polizia locale per l’impegno quotidiano svolto con competenza e attenzione, dimostrando l’efficacia di un presidio di primissimo livello a tutela di cittadini, turisti e attività commerciali", commenta il sindaco Marco Melgrati.