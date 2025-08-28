Finale, rissa nella notte in corso Europa: quattro feriti al Santa Corona

Momenti di tensione nella notte in corso Europa a Finale Ligure, dove una rissa tra più persone, pare giovanissimi, ha richiesto l’intervento del personale sanitario e delle forze dell'ordine.

L’allarme è scattato poco dopo l’una e mezza: la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto le ambulanze della Croce Bianca di Finale Ligure e Borgio, insieme a Pietra Soccorso. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Quattro ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona in codice giallo.