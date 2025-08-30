Cinquecentenario di Giovanni Pierluigi da Palestrina, due appuntamenti con il Coro Polifonico Pietrese in “Princeps Musicae”

Un doppio appuntamento musicale proposto da Formae Lucis e dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Albenga-Imperia ricorderà Giovanni Pierluigi da Palestrina, , uno dei più grandi compositori d'Europa, nel cinquecentenario dalla sua nascita.

Saranno due i concerti dal titolo “Princeps Musicae” dell'iniziativa che vedrà protagonista il Coro Polifonico Pietrese, diretto dal Maestro Paolo Gazzano, che non si limiterà a omaggiare il genio del Rinascimento, ma proporrà un percorso musicale attraverso le opere dei suoi predecessori e successori.

Non solo un omaggio diretto al compositore, ma un programma che includerà anche brani di predecessori e successori. Con una sorpresa: una Messa composta, oltre che da Palestrina stesso, anche dai figli Angelo e Rodolfo, e dal fratello Silla.

Alle voci si alterneranno gli strumenti. Il coro sarà affiancato dall’Ensemble Prattica di Musica: Pietro Quochi violino, Guido Devecchi viola, Roberta Pregliasco trombone, Vincenzo Onida dulciana tenore, Ninon Dusollier dulciana basso, Federico Demarchi organo.

La prima data è quella di martedì 2 settembre, alle ore 21:00, nella Cattedrale di Albenga con replica il giorno successivo, mercoledì 3 settembre, alle 21:30 a Pietra Ligure, al santuario di Nostra Signora del Soccorso.

Il concerto, a ingresso gratuito, ha il patrocinio del Comune di Albenga, del Comune di Pietra Ligure e vede la collaborazione della Fondazione De Mari.