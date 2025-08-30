Risate in dialetto a Olle con la commedia "Moè segua, poaè... incerto!"

Nuovo divertente appuntamento nell'entroterra finalese nella serata di oggi, sabato 30 agosto. Dalle ore 21, in piazza della chiesa nella frazione di Olle, andrà in scena la commedia dialettale "Moè segua, poaè... incerto!", messa in scena dalla compagnia de "I Belli che... Andeti".
Si tratta di una divertente commedia che garantisce una lieta e divertente serata. Al centro della storia, una famiglia alle prese con un’impresa complicata: trovare marito alla figlia birichina. Ma il candidato scelto si rivelerà tutt’altro che brillante, dando vita a una serie di situazioni comiche, malintesi e colpi di scena che coinvolgeranno il pubblico fino all’ultima battuta.
Alla fine dell'opera teatrale, a ingresso libero, i rappresentanti della Pro Loco di Gorra e Olle offriranno un rinfresco a tutti i convenuti.
Sempre nell'ambito delle attività culturali messe in atto dalla stessa associazione, venerdì 26 settembre nell'ampio salone delle feste a piano terra della sede sociale, in piazza Annunziata 8a Gorra, si terrà un incontro con lo storico Giuseppe Test , che presenterà il suo ultimo interessante lavoro riguardante la storia e i monumenti di Gorra e Olle.