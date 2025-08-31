Sbandano ribaltandosi e finendo fuori strada: intervento dei soccorsi a Casanova Lerrone

Soccorsi mobilitati nel tardo pomeriggio di quest'oggi (domenica 31 agosto, ndr) a Casanova Lerrone, in Borgata Trevo.

Erano da poco passate le ore 18:00, quando un sinistro ha visto coinvolta un’autovettura alimentata a gasolio che si è ribaltata finendo in una fascia a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga e i militi della sezione di Villanova d'Albenga della Croce Bianca ingauna.

Gli occupanti del veicolo sono riusciti a uscire autonomamente e non hanno riportato gravi conseguenze.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e il mezzo incidentato, collaborando con il personale del 118 intervenuto sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte, nessuna delle quali ha richiesto il ricovero in ospedale.