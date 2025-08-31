 / Finalese

Finalese | 31 agosto 2025, 17:11

Gorra, domenica 7 settembre i festeggiamenti in contrada Bracciale per Santa Rosalia

La processione nel suggestivo borgo tra Gorra e Verezzi

Gorra, domenica 7 settembre i festeggiamenti in contrada Bracciale per Santa Rosalia

Rinnova la sua devozione verso Santa Rosalia la frazione finalese di Gorra, le cui celebrazioni animeranno domenica 7 settembre la contrada di Bracciale.

Nella cappella dedicata alla santa, alle ore 20:30 sarà recitata la Santa Messa, dopodiché si svolgerà la processione, animata dalla banda “G. Moretti” di Pietra Ligure, nel suggestivo borgo tra Gorra e Verezzi con un momento particolarmente toccante al passaggio nell'arco della via principale della contrada. 

A chiudere la serata il rinfresco a offerta libera. Il suo ricavato sarà destinato ai lavori di restauro degli arredi della cappella.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium