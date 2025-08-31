Savona, parto improvviso in ambulanza: mamma e piccola stanno bene grazie all'intervento dei militi della Croce Bianca

Questa mattina un evento straordinario ha visto protagonisti i volontari della Croce Bianca.

Alle 8.40 in via Mignone a Savona, i militi sono stati chiamati per il trasporto verso l’ospedale di una mamma incinta ormai prossima al termine, ma la piccola ha deciso di venire al mondo senza attendere oltre.

Gli operatori della Croce Bianca, intervenuti prontamente, hanno assistito il parto a bordo dell’ambulanza, avvenuto praticamente sotto l'abitazione, proprio dimostrando sangue freddo, professionalità e grande umanità.

L'automedica del 118 concluso un intervento a Pietra Ligure ha raggiunto Savona e alla Torretta un medico è salito sull'ambulanza.

Grazie al tempestivo intervento e alla preparazione dei soccorritori, la neonata e la mamma stanno bene e sono poi state affidate alle cure del personale ospedaliero.

L’intera Croce Bianca si congratula con la mamma e dà il benvenuto alla piccola, simbolo di speranza e di vita che nasce anche nei momenti più inattesi.



"È stata un emozione grandissima, sulla nostra ambulanza 2529 abbiamo avuto questo parto, è stata una bella cosa" ha detto il milite Rino Lupo.