Porta a Porta a Savona, un lettore: "Cestini per rifiuti solo nelle vie centrali, oltre Letimbro 'rumenta' per terra decuplicata"

Riceviamo e pubblichiamo :

Premessa: i cestini per rifiuti abbondano solo nelle vie centrali, appena esci dal centro va già di lusso se ne trovi uno ogni morte di papa.

Fino a ieri, tuttavia, abbondavano i cassonetti aperti: se ti ritrovavi in mamo una cartaccia, una lattina, una bottiglietta vuota, un pacchetto di sigarette finito, bastava aprire un cassonetto acconcio e, cestini o non cestini, la cosa si risolveva in modo pulito.

Adesso, con cassonetti chiusi a chiave, i più volenterosi si fanno qualche centinaio di metri con la cartaccia o la bottiglietta in mano, ma se trovano il primo cestino stracolmo (situazione normale, adesso che i cassonetti sono chiusi) finisce che buttano la rumenta per terra e tutto sommato non è neanche colpa loro se il Comune prima di chiudere i cassonetti non ha provveduto a triplicare i cestini.

Vedere per credere: oltre Letimbro (Servettaz, c.so Tardy) la "rumenta" per terra lungo tutte le vie è decuplicata. Evvai con la differenziata.

Ezio G.