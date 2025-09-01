Savona, affidato il progetto del secondo lotto del complesso del San Giacomo

Un altro passo avanti nel recupero del San Giacomo, il complesso monumentale che rappresenta una delle testimonianze più preziose della storia artistica e religiosa della città.

Il Comune di Savona ha affidato all’architetto Fernando Russo l’incarico per la progettazione del secondo lotto di interventi di rifunzionalizzazione e restauro conservativo del complesso monumentale di San Giacomo, comprendente l’ex chiesa, la cappella e i chiostri. L’importo complessivo dell’incarico ammonta a 124.976 euro, Iva e oneri inclusi, e sarà finanziato con l’avanzo di amministrazione del bilancio 2025.

Il progetto costituisce la naturale prosecuzione del primo lotto, già avviato e tuttora in corso, che ha consentito di realizzare i primi interventi di consolidamento strutturale e di risanamento delle superfici. Con il secondo lotto si punta a completare i lavori nelle aree rimaste escluse, affrontando le criticità ancora presenti in termini di stabilità e degrado. Sono previsti interventi di consolidamento delle volte a crociera, delle colonne, dei capitelli e dei pilastri attraverso l’impiego di tecniche avanzate e materiali compositi, oltre al restauro degli intonaci e delle facciate con l’utilizzo di malte storiche compatibili e pigmenti naturali.

Il progetto comprende anche il completamento degli impianti elettrici e speciali, il recupero delle pavimentazioni del chiostro 1 secondo le modalità già adottate nel chiostro 2 e la revisione della scala di collegamento al pontile, che verrà rifatta in pietra.

Dal punto di vista storico-artistico, il restauro riguarderà anche le superfici decorate della chiesa, delle cappelle e dei chiostri, con operazioni di consolidamento delle pitture e reintegrazione delle lacune.

Lo scorso aprile la giunta Russo ha approvato una variante tecnica e suppletiva al progetto di restauro conservativo dell’ex chiesa, della cappella e dei chiostri del complesso del San Giacomo, annoverato tra gli interventi strategici di Savona finanziati con fondi del Pnrr.

La variante, simile a quella già adottata per Palazzo della Rovere, recepisce e formalizza una serie di attività già concordate nel corso dell’esecuzione dei lavori con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, senza modificare la natura dell’intervento né le sue finalità originarie.