Varazze, si conclude il mandato del comandante della polizia locale Mauro Di Gregorio

Si conclude il mandato del comandante della polizia locale di Varazze Mauro Di Gregorio.

Entrato in servizio nel marzo del 2022, prese il posto dell'ispettore capo Mauro Vercesi, andato in pensione, che era stato sostituito provvisoriamente dal vice Fulvio Panizza.

Di Gregorio, era in arrivo dal comando di Alessandria e in prima battuta era previsto dovesse rimanere nel comune varazzino fino al 15 marzo del 2023. Aveva poi continuato il suo mandato per altri due anni e mezzo.

È responsabile del nucleo di Bike Patrol e istruttore e formatore e fa parte dell’Accademia italiana pattuglia in bicicletta. Nel 2018 gli fu conferito dalla Fiab a livello nazionale il premio Amico della Bicicletta 2018.

"Un saluto ed un ringraziamento al nostro Comandante della Polizia Locale.

Ieri si è concluso il mandato di Mauro Di Gregorio Comandante della Polizia Locale di Varazze dopo tre anni di servizio nella nostra Città - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - Lo ricordiamo per le innovazioni introdotte nel comando: dalle pattuglie in bicicletta, ai turni notturni, fino a nuove modalità di gestione interna ed operativa che hanno reso il servizio più moderno ed efficiente. Sempre presente nelle situazioni emergenziali, ha dimostrato grande professionalità, impegno e dedizione, senza mai risparmiarsi. A nome mio personale e della Amministrazione un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e un augurio per una carriera futura che possa fare tesoro dell’esperienza maturata qui a Varazze".