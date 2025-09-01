Finale, la rete idrica cede all'incrocio "dei quattro canti": dalla tarda serata semaforo e stop all'erogazione idrica

Sarà una notte di lavorazioni e qualche disagio a Finale Ligure, quella tra oggi (lunedì 1 settembre, ndr) e domani.

Il Comune ha fatto sapere tramite una nota che nelle scorse ore si è verificata un’anomalia alla rete idrica all’incrocio tra l'Aurelia, via Torino e via Brunenghi, in corrispondenza del cosiddetto “incrocio dei quattro canti”.

Per consentire la ricerca del guasto e il successivo intervento di riparazione, il Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese e l’Acquedotto San Lazzaro opereranno congiuntamente a partire dalla serata odierna.

A partire dalle ore 23.00 sarà necessaria la sospensione temporanea dell’erogazione idrica nelle seguenti vie e zone: via Brunenghi (nel tratto compreso tra via XXV Aprile e l’Aurelia), via Torino e traverse, corso Europa e traverse, via Colombo e traverse, lungomare Migliorini e traverse (si invitano in particolare gli stabilimenti balneari a prendere nota dell’interruzione), via Genova e traverse, via Drione e traverse, via Molinetti e traverse, via Castelli, via Mimose, via Santuario fino al ponte Sciusa.

Per tutta la durata dei lavori, dalla mezzanotte di oggi e fino al termine dell’intervento, la viabilità in prossimità dell’incrocio sarà regolata da impianto semaforico provvisorio.

«Siamo consapevoli dei disagi che questa situazione potrà arrecare - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco - ma l’intervento è necessario e urgente per garantire la piena funzionalità della rete idrica e la sicurezza del servizio, nonché della strada. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione».