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Cronaca | 21 luglio 2026, 16:58

La grandine colpisce anche nel savonese: perturbazione tra Loano e Borghetto

Nel pomeriggio il fenomeno a cui ha fatto seguito una fitta pioggia durata pochi minuti

La grandine colpisce anche nel savonese: perturbazione tra Loano e Borghetto

Era prevista ed è arrivata. Ma ha colpito solo nella zona di Loano e Borghetto Santo Spirito e l'entroterra.

La grandine è caduta dal cielo nel savonese tra le 15.30 e le 16.00 lasciando spazio poi ad una fitta pioggia durata qualche minuto

L'innesco del fenomeno, come specificato da Arpal nel bollettino di oggi, è stato favorito dalla convergenza al suolo tra le brezze marine e un debole flusso di correnti settentrionali, mentre in quota si assisterà all'arrivo di correnti più fresche. 

​​Il transito di questa fase d'instabilità favorirà successivamente l'afflusso di correnti più fresche e secche, con una diminuzione dell'umidità e temperature in graduale rientro su valori più vicini alle medie del periodo.

Redazione

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