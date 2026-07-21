Tragedia al luna park di Spotorno, rinviata l'autopsia sul 15enne Alessio Colletti. Affidato l'incarico a un tecnico

Slitta a venerdì prossimo (24 luglio, ndr) uno dei passaggi chiave per far luce sulla tragica morte del 15enne Alessio Colletti avvenuta lo scorso 16 luglio mentre il giovane, originario di Saronno, stava trascorrendo una delle serate di vacanza al luna park di Spotorno, dopo essere rimasto folgorato mentre giocava al “calciometro”.

Si tratta dell'autopsia sul corpo del ragazzo, che avrebbe dovuto svolgersi nella mattinata di oggi, martedì 21 luglio.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti tecnici sull'attrazione coinvolta nella tragedia, per capire per quale motivo i dispositivi di sicurezza non si siano attivati nel momento in cui si è verificata la scarica elettrica che potrebbe essere costata la vita alla giovanissima vittima.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, dopo aver colpito il pallone collegato al macchinario, Alessio si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo privo di sensi, sollevando diverse ipotesi collegate anzitutto al violento acquazzone che aveva colpito la zona qualche ora prima. Soccorso dal personale della Croce Bianca spotornese e dall'automedica del 118, è stato trasportato in codice rosso al San Paolo, dove i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza riuscire a salvarlo.

La Procura di Savona, coordinata dal procuratore capo Ubaldo Pelosi, ha quindi aperto un fascicolo e disposto il sequestro dell'intera area, chiusa anche da un'ordinanza del sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini.

Nei giorni scorsi al titolare del “calciometro”, assistito dall'avvocato Wilmer Perga, era stato notificato un atto propedeutico all’iscrizione nel registro degli indagati. Così facendo potrà essere nominato un consulente di parte in sede di esame autoptico. Con la Procura savonese che ha comunque disposto la nomina di un proprio consulente in vista degli accertamenti tecnici.

Per far luce sulle cause della scarica sarà incaricato un ingegnere elettromagnetico, che dovrà esaminare nel dettaglio l'impianto elettrico del gioco per capire anche le motivazioni del perché non sia scattato il dispositivo salva vita.

L'esito dell'autopsia e della perizia tecnica sull'impianto elettrico saranno decisivi per stabilire con precisione la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. In tal senso non è da escludersi che nell'indagine possano essere coinvolte, successivamente, nuove figure tecniche legate al processo autorizzativo necessario all'apertura delle diverse attività all'interno del parco di divertimenti provvisorio di località Serra.

Con il rinvio dell'esame autoptico a venerdì, si allontanano anche i tempi per la restituzione della salma alla famiglia e per la fissazione della data dei funerali, che si terranno a Saronno ma potranno essere celebrati solo dopo il nulla osta della magistratura.

Intanto la mamma di Alessio ha affidato le sue parole ai commenti dei colleghi de ilSaronno.it, esprimendo la propria gratitudine per la vicinanza ricevuta in questi giorni così difficili. “Ringrazio tutti di cuore per il sostegno che mi state dando - ha scritto - Una comunità intera, istituzioni, scuole, associazioni sportive, amici, parenti, persone che non ci conoscono e tutti quelli che ci conoscevano ricorderanno per sempre Alessio, il Colle, così chiamato da tutti i suoi amici, per il ragazzo solare e carismatico che era. Una tragedia inaccettabile non solo per me ma per tutti. Grazie di cuore”.