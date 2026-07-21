Temporali e grandine in arrivo: instabilità nel pomeriggio, poi torna il sereno

Tra il pomeriggio e la serata di oggi sono attesi rovesci e temporali a sviluppo locale, con localizzazione ancora incerta, che potranno interessare diverse aree della Liguria.

L'innesco dei fenomeni sarà favorito dalla convergenza al suolo tra le brezze marine e un debole flusso di correnti settentrionali, mentre in quota si assisterà all'arrivo di correnti più fresche. I temporali potranno risultare localmente intensi e accompagnati da frequenti fulminazioni, raffiche di vento, grandine con diametro anche superiore ai 2 cm.

​​Il transito di questa fase d'instabilità favorirà successivamente l'afflusso di correnti più fresche e secche, con una diminuzione dell'umidità e temperature in graduale rientro su valori più vicini alle medie del periodo.

Domani, mercoledì 22 luglio, sono attesi ancora venti forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente (Zone A e B), soprattutto tra la notte e il mattino.

Nel corso della giornata il tempo tornerà stabile, con cielo in prevalenza sereno da ponente a levante.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.