Furti in gioielleria e ferramenta, banda sgominata dai Carabinieri: quattro denunciati

Una banda specializzata nei furti ai danni di esercizi commerciali è stata individuata dai Carabinieri delle Stazioni di Savona e Albisola Superiore al termine di una complessa attività investigativa. Quattro persone, due uomini e due donne di età compresa tra i 38 e i 64 anni, residenti nelle province di Milano e Monza e Brianza e già note alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono state denunciate in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Le indagini erano scattate dopo due episodi avvenuti lo scorso inverno: il primo in una gioielleria di Savona, il secondo in una ferramenta di Albisola Superiore. In entrambi i casi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe agito con un copione preciso e collaudato: alcuni componenti distraevano i titolari con richieste e domande apparentemente legate agli acquisti, mentre i complici approfittavano della confusione per impossessarsi della merce o del denaro.

Nel caso della gioielleria, una coppia era entrata nel negozio chiedendo di poter visionare alcuni gioielli e mostrando interesse all’acquisto. Poco dopo erano arrivati gli altri due complici, che avevano richiesto di vedere ulteriori articoli. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la presenza contemporanea dei quattro avrebbe consentito al gruppo di approfittare della situazione per sottrarre alcuni gioielli appena mostrati dal titolare e lasciati sul bancone in attesa della possibile vendita.

Un meccanismo simile sarebbe stato utilizzato nella ferramenta di Albisola Superiore. In questo caso una coppia aveva effettuato un acquisto pagando con una banconota da 200 euro, così da permettere ai complici di individuare il luogo in cui venivano custoditi i contanti e la disponibilità di denaro nel negozio. Successivamente, con l’arrivo dell’altra coppia, il titolare era stato nuovamente impegnato nella gestione della vendita, mentre la busta contenente circa duemila euro sarebbe stata sottratta.

Per ricostruire gli spostamenti e identificare i responsabili, i militari della Compagnia di Savona hanno analizzato ore di immagini provenienti da diversi sistemi di videosorveglianza: non solo quelli installati negli esercizi commerciali colpiti, ma anche telecamere comunali, attività private, negozi e istituti bancari presenti nelle zone interessate.

Un lavoro investigativo che ha consentito di ricostruire la dinamica dei due episodi, seguire i movimenti dei sospettati e arrivare all’identificazione dei quattro indagati. Per loro ora è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso.