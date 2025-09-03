Ceriale, cade accidentalmente dal terrazzo di casa sua: 68enne a Santa Corona in codice giallo

Un uomo di 68 anni è caduto dal terrazzo della sua abitazione in via Aurelia, precipitando da circa cinque metri di altezza mentre stava svolgendo alcuni lavori.
L’allarme è stato lanciato poco dopo le 18.30. Immediatamente sul posto i militi della Croce Bianca di Albenga e i sanitari del 118 con automedica.
Dalle prime informazioni, l’uomo, vigile ma soporoso, ha riportato diversi traumi. Dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori, con l’ambulanza con medico a bordo è trasferito in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.