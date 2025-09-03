Trovato in possesso di mezzo kg di marijuana a Toirano: disposto l'obbligo di firma

Obbligo di firma.

Questa la decisione del giudice Francesco Giannone a conclusione del processo per direttissima che si è tenuto questa mattina nei confronti di un giovane arrestato ieri dalla squadra mobile della polizia perché in possesso di 600 grammi di sostanza stupefacente (mezzo kg di marijuana).

Il 20enne era tenuto d'occhio dagli agenti a Toirano e lo hanno fermato nei pressi di un box.

Perquisito, è stata trovata la droga ed è stato tratto in arresto.

Convalidato l'arresto è stato poi disposto l'obbligo di firma alla caserma dei carabinieri di Borghetto Santo Spirito.