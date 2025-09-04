 / Attualità

Attualità | 04 settembre 2025, 15:25

Alassio, il sindaco Marco Melgrati ricorda Emilio Fede: "Onorato di averlo conosciuto"

Il primo cittadino sottolinea la firma sulla piastrella del celebre Muretto: "A imperitura memoria di un giornalista che ha segnato un'epoca del nostro Paese"

Emilio Fede e Francesca Senette ad Alassio - Foto Fasano

Nel giorno dell'ultimo saluto a Emilio Fede, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ne ricorda la partecipazione a un momento significativo della storia cittadina:

Sono onorato di aver conosciuto Emilio Fede, il quale fu presidente di giuria dell’edizione 2002 di Miss Muretto, manifestazione simbolo della nostra città. Ricordo con emozione quel momento, la sua disponibilità, l’incontro conviviale e la firma sulla piastrella del nostro celebre Muretto di Alassio, che oggi resta a imperitura memoria di un giornalista che ha segnato un'epoca del nostro Paese”.

Redazione

