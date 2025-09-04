Alassio, il sindaco Marco Melgrati ricorda Emilio Fede: "Onorato di averlo conosciuto"

“Sono onorato di aver conosciuto Emilio Fede, il quale fu presidente di giuria dell’edizione 2002 di Miss Muretto, manifestazione simbolo della nostra città. Ricordo con emozione quel momento, la sua disponibilità, l’incontro conviviale e la firma sulla piastrella del nostro celebre Muretto di Alassio, che oggi resta a imperitura memoria di un giornalista che ha segnato un'epoca del nostro Paese”.