 / Attualità

Attualità | 04 settembre 2025, 11:56

Noli, cittadinanza onoraria per il professor Massimo Recalcati

La cerimonia si terrà il 6 settembre alle ore 17.30 perso la sala consiliare del Comune

Noli, cittadinanza onoraria per il professor Massimo Recalcati

Sabato 6 Settembre, l’amministrazione comunale di Noli conferirà la cittadinanza onoraria al professor Massimo Recalcati, stimato psicoanalista e figura di spicco del panorama culturale italiano. 

La decisione, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale della nella seduta di lunedì 1° settembre scorso., sarà ufficialmente celebrata nel corso di una cerimonia in programma alle ore 17:30 presso la sala consiliare del palazzo comunale.

Durante l’evento il sindaco Ambrogio Repetto illustrerà i motivi che hanno portato a questo prestigioso riconoscimento, sottolineando il valore umano, culturale e professionale del professor Recalcati.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium