Noli, cittadinanza onoraria per il professor Massimo Recalcati

Sabato 6 Settembre, l’amministrazione comunale di Noli conferirà la cittadinanza onoraria al professor Massimo Recalcati, stimato psicoanalista e figura di spicco del panorama culturale italiano.
La decisione, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale della nella seduta di lunedì 1° settembre scorso., sarà ufficialmente celebrata nel corso di una cerimonia in programma alle ore 17:30 presso la sala consiliare del palazzo comunale.
Durante l’evento il sindaco Ambrogio Repetto illustrerà i motivi che hanno portato a questo prestigioso riconoscimento, sottolineando il valore umano, culturale e professionale del professor Recalcati.