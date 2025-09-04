Sicurezza idrogeologica ad Albenga: al via i lavori di sistemazione degli argini e la pulizia del Rio Carenda

Il Comune di Albenga ha avviato già in agosto le attività di manutenzione e pulizia dei rii e dei canali, fondamentali per la sicurezza idrogeologica e la tutela del territorio. Dopo gli interventi già realizzati nei mesi scorsi, in particolare su rio Inferno e Caimbellino a San Fedele e Lusignano, da lunedì prenderanno il via i lavori di sistemazione degli argini e la pulizia del Rio Carenda, mentre sono in corso valutazioni tecniche per incaricare ditta al fine di pulire rio Antognano.

Inoltre il Sindaco ha prorogato di un mese l’ordinanza che obbliga i proprietari dei terreni confinanti con rii e canali a effettuare la propria parte di manutenzione. La Polizia Locale, attraverso l’Ufficio Tutela del Territorio, effettuerà monitoraggi costanti e, a partire dal 1° ottobre, scatteranno accertamenti e sanzioni per coloro che non avranno effettuato tali interventi.

Afferma Raiko Radiuk consigliere delegato alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio: “Desidero ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella pulizia dei rii e dei canali. Quando ciascuno fa la propria parte – cittadini, Comune e Regione compresi – i problemi si riducono, pur restando l’incognita degli eventi meteorologici estremi, di fronte ai quali possiamo solo confidare nella clemenza.

Come Amministrazione, in questi giorni stiamo partecipando a diversi bandi per ottenere nuove risorse da destinare alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio. Tra questi, uno particolarmente significativo da 2,5 milioni di euro, che speriamo di aggiudicarci a un anno dall’alluvione che ha colpito duramente la zona del Carenda. Il lavoro da fare è tanto, ma unendo le forze potremo guardare al futuro con maggiore serenità, anche quando il cielo si fa minaccioso”.

Afferma Presidente del Consiglio comunale e delegato all’Agricoltura, Alberto Passino: “I nostri nonni pulivano entro la festa di San Michele, patrono della città, l’intera rete di scolo della nostra piana. Il 29 settembre, aveva e vorremo tornasse ad avere un significato quindi di resilienza del nostro territorio. Un esempio di saggezza che dovremmo recuperare tutti anche oggi. La manutenzione dei rii e dei canali è una priorità per la nostra comunità, perché significa garantire sicurezza, prevenire allagamenti e proteggere aziende e abitazioni. L’Amministrazione sta facendo la sua parte con interventi mirati e continui, ma è fondamentale che anche i cittadini collaborino. Solo così possiamo preservare l’equilibrio e la funzionalità della nostra rete idrica, così vasta e importante per Albenga. Settembre diventa quindi un mese decisivo, in cui unire risorse, responsabilità e impegno comune per raggiungere questo obiettivo”.

Ricordiamo che proseguono i lavori strutturali sul secondo lotto del Rio Fasceo e della Carendetta, mentre si sta portando avanti la progettazione complessiva di adeguamento sul Rio Carenda, che vedrà l’avvio dei lavori nei prossimi mesi.