Malore fatale davanti al Gulliver di via Schiantapetto: muore il 53enne Pino Pugnaghi

È Pino Pugnaghi, il capo negozio del supermercato Gulliver, il 53enne scomparso prematuramente ieri in via Schiantapetto a Savona.

L'uomo era stato colto da un malore mentre si trovava davanti all'attività commerciale poco dopo le 6. Improvvisamente si era accasciato al suolo e aveva perso conoscenza, suscitando l'immediata preoccupazione tra i colleghi.

Sul posto era intervenuti i militi della Croce d'Oro di Albissola Marina e l'automedica del 118. Nonostante i tentativi dell’equipe medica di rianimarlo e il tentativo di trasporto in ospedale, le condizioni dell’uomo si eramo rivelate troppo gravi: dopo pochi minuti era stato dichiarato il decesso per cause naturali.

Per Pugnaghi, genovese, residente a Vado da qualche anno, grande tifoso del Genoa, particolarmente conosciuto e stimato, non stanno mancando sui social i messaggi di cordoglio e di ricordo da parte di chi aveva avuto il piacere di conoscerlo.