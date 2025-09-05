Mercosur, Coldiretti Liguria: "Accordo ancora insoddisfacente, servono reciprocità e più controlli"

L’intesa raggiunta dall’Unione Europea con i Paesi del Mercosur continua a destare forti preoccupazioni: senza regole comuni e controlli stringenti, il rischio è di mettere fuori gioco le imprese agricole liguri e allo stesso tempo esporre i consumatori a prodotti che non rispettano gli stessi standard di qualità e sicurezza richiesti in Italia.

“Non basta inserire una clausola di salvaguardia sulla carta”, dichiarano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, “perché se non è prevista un’attivazione immediata, resta solo un principio privo di efficacia. In Liguria parliamo di filiere strategiche come l’olio Riviera Ligure Dop, il basilico Genovese Dop o le produzioni florovivaistiche, che rischiano di essere penalizzate da importazioni prive degli stessi vincoli sanitari e ambientali. Chiediamo regole di reciprocità e verifiche su tutti i prodotti che entrano in Europa, per garantire le stesse condizioni di mercato e tutelare la salute dei cittadini”.

Il problema non riguarda solo la competitività: nei primi nove mesi del 2025 sono stati registrati 130 allarmi alimentari in Europa su prodotti provenienti dai Paesi Mercosur, oltre un terzo dei quali legati alla carne, secondo analisi Coldiretti su dati Rasff.

“Le nostre piccole e medie imprese agricole non hanno alcuna possibilità di reggere un impatto simile. Utilizzare i fondi della Pac per compensare i danni sarebbe un paradosso: significherebbe chiedere agli stessi agricoltori di pagare il prezzo delle scelte europee. Al contrario, è necessario investire in controlli efficaci e in politiche di difesa delle produzioni locali, perché la vera forza dell’agricoltura ligure è la qualità e la distintività delle sue produzioni”.