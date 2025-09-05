A Loano parte il nuovo corso per diventare volontario della Croce Rossa Italiana

C’è chi ha deciso di indossare la divisa della Croce Rossa per imparare il primo soccorso e sentirsi pronto ad aiutare in caso di emergenza. C’è chi lo ha fatto perché voleva dare una mano agli anziani soli del proprio quartiere. C’è chi, studente, ha iniziato quasi per curiosità e oggi, qualche anno dopo, accompagna i più giovani a scoprire il valore del volontariato.

Dietro ogni volontario CRI c’è una storia diversa e unica, ma tutte hanno un filo comune: la voglia di mettersi a disposizione degli altri e della comunità.

Ora anche tu hai l’opportunità di iniziare questo percorso. Il Comitato CRI di Loano apre le iscrizioni al nuovo Corso di Formazione Base per Volontari, che prenderà il via lunedì 29 settembre 2025 presso la sede di via Magenta 8.

In sole quattro serate potrai scoprire come si presta il primo soccorso e come avviene il trasporto disabili, cosa significa affrontare le emergenze con competenza e spirito di squadra, quali sono le attività dedicate a giovani e scuole, come prendersi cura delle persone più fragili con iniziative di carattere sociale e conoscere la storia e i principi che muovono la Croce Rossa in tutto il mondo.

Al termine del corso, potrai scegliere tu in che direzione proseguire: servizio in ambulanza, protezione civile, attività sociali, educazione sanitaria o supporto ai più piccoli.

Perché diventare volontario? Perché, come raccontano tanti volontari già attivi, “alla fine ricevi più di quanto dai”. Entrare in Croce Rossa significa trovare non solo un’organizzazione, ma una famiglia: amicizie che nascono durante i turni, soddisfazioni quando si riesce a portare conforto e la consapevolezza di far parte di un movimento che conta oltre 17 milioni di volontari nel mondo.

Il corso si terrà presso la sede CRI di Loano in via Magenta 8, con inizio il 29 settembre 2025 e articolato in quattro serate. Per iscriversi, è possibile utilizzare il portale Gaia.cri.it o rivolgersi direttamente alla sede CRI di Loano; anche telefonicamente il personale sarà disponibile per guidarti passo passo nella procedura. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’email loano@cri.it o il numero 019/669085.