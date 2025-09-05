A Savona arriva "Shop Survivor in Tour"

Sbarca a Savona il metodo per rilanciare i negozi: il 23 settembre Massimiliano Alvisi sarà ospite della Confcommercio Savona, per un evento organizzato da Federmoda-Confcommercio con l’obiettivo di offrire nuove competenze di marketing e vendita al settore.

Savona si distingue per un tessuto urbano ricco di potenzialità commerciali, con un centro storico dall’alto valore identitario e culturale e dove si stanno costituendo numerosi Civ (Centri integrati di via) per aiutare i commercianti a fare squadra e a creare prospettive a lungo termine.

Per sostenere lo sviluppo e la competitività dei negozi locali, Confcommercio Savona propone strumenti concreti per migliorare la presenza, l’attrattività e la performance degli esercizi di vicinato.

L’obiettivo è riposizionare il commercio locale, rendendolo protagonista di un nuovo modello esperienziale, digitale e personalizzato.

In questa direzione si inserisce la collaborazione con Shop Survivor, il più importante corso di formazione per retailer in Italia.

Martedì 23 settembre 2025, alle ore 20, nell’aula magna della sede di Confcommercio Savona, in Corso Ricci 14, si terrà una serata di formazione gratuita con Massimiliano Alvisi, ideatore e direttore didattico del metodo.

Imprenditore con oltre vent’anni di esperienza nel settore retail, Alvisi ha già formato più di 6.000 imprenditori e collaboratori, supportandoli nel rafforzare la propria visione strategica e operativa.

Il suo metodo ha riscosso grande successo in fiere di rilievo come Milano Fashion&Jewels, White Show, Pitti Bimbo, Immagine Italia & Co, e molte altre.

Il 26 e 27 ottobre è inoltre in programma, a Riccione, la 14ª edizione nazionale di Shop Survivor, con oltre 1.500 partecipanti da tutta Italia.

L’evento si rivolge a tutti i negozianti che desiderano trasformare la propria attività in un’esperienza unica e memorabile, valorizzando il proprio spazio commerciale e creando una connessione più profonda con il cliente. Durante l’incontro saranno affrontati temi fondamentali per il successo nel commercio moderno, tra cui strategie di marketing aggiornate e mirate; utilizzo efficace dei social media; nuove tecniche di vendita e gestione del cliente; ottimizzazione della gestione del punto vendita; incremento dei margini e della redditività.

"Il commercio è davanti a un'evoluzione epocale – afferma Massimiliano Alvisi - . Insieme, andremo a capire quali sono le azioni più concrete e immediate per far tornare a prosperare ogni singola attività, per rendere il commercio quello che è sempre stato: un motore. L'unica soluzione è cambiare metodo e strumenti, e di questo parleremo. Nessun lamento, solo strumenti pratici".

Uno dei principi cardine del metodo è la costruzione dell’identità del punto vendita: ogni negozio può e deve diventare unico, offrendo valore aggiunto rispetto alla semplice transazione commerciale.

Secondo un’indagine Unioncamere, i negozi che integrano strategie digitali, esperienziali e personalizzate hanno una probabilità di successo superiore del 70% rispetto a chi resta ancorato a modelli tradizionali.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per i commercianti savonesi di acquisire strumenti concreti e visione strategica, per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più solido, innovativo e sostenibile per le proprie attività.

"Il mondo del retail sta vivendo un momento di difficoltà e allora il savonese ha deciso di resistere, anzi migliorare la propria competenza per cercare di invertire la rotta – interviene Donata Gavazza, presidentessa di Federmoda Savona - I saldi estivi non sono andati come ci saremmo aspettato, la concorrenza dell'online e delle aziende stesse ha creato un ulteriore ostacolo alla già precaria situazione, determinando un vero e proprio blocco alle vendite. Per resistere bisogna aggiornarsi ed evolversi alla pari del mercato, e chi meglio di Massimiliano Alvisi, che è a tutt'oggi impegnato nel mondo del fashion e conosce a fondo i problemi del settore. E' invitato in tutte le fiere importanti del settore e molte aziende chiedono la sua consulenza. Martedì 23 settembre avremo la piacere di averlo alla Confcommercio di Savona. Attendiamo tutti coloro che vorranno partecipare per investire sulle nostre aziende e sulla nostra provincia".