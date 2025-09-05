Ospedali di Albenga e Cairo, Invernizzi: “Restano parte integrante della sanità del Ponente savonese, operativa e vicina ai cittadini”

"Il Punto di Primo Intervento (PPI) di Albenga è un presidio fondamentale per le emergenze di bassa e media complessità - prosegue Invernizzi - Nei primi sei mesi del 2025, quando era attivo su 12 ore giornaliere, ha registrato 6.647 accessi, circa 37 pazienti al giorno. Durante l’estate, con l’aumento dei turisti, il servizio è stato temporaneamente esteso a 24 ore dal 10 luglio: nelle prime dieci notti ha gestito in media 10 pazienti a notte. Dal 15 luglio, su 14.222 accessi complessivi, 14.112 sono stati in auto-presentazione e 110 in ambulanza. I trasferimenti verso ospedali più grandi sono stati 1.240, sempre per pazienti giunti autonomamente e secondo protocolli clinici rigorosi. Il PPI non ha alcuna preclusione a ricevere pazienti in ambulanza, ma i casi più complessi vengono indirizzati all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, come previsto dalle regole regionali. Dal 1° settembre, con il calo dei turisti, il PPI è tornato all’orario diurno (8–20), ma la presenza medica h24 è garantita grazie a un ambulatorio di continuità assistenziale con due medici disponibili. Questa scelta permette di utilizzare al meglio le risorse e rafforzare altri servizi ospedalieri e territoriali, continuando a garantire sicurezza e assistenza di qualità".