Scuola, per il Pd situazione critica in Liguria: “Certificazioni di sicurezza solo per il 4,7% degli edifici; 40 non ne hanno alcuna”

“In Liguria solo il 4,7 per cento degli edifici scolastici possiede la totalità degli indicatori sulla sicurezza e 40 edifici sono senza alcuna certificazione di quelle previste per la sicurezza degli immobili. Con quel 4,7 per cento è l’unica regione settentrionale sotto la media nazionale (che è del 9, 8 per cento) ed è seguita solo da Sicilia, Calabria, Sardegna e Lazio. Mentre per gli edifici senza alcuna certificazione la Liguria è ancora una volta fanalino di coda delle regioni del Nord, superata soltanto dal Friuli Venezia-Giulia, con un valore doppio rispetto alla media delle regioni del Nord-Ovest. Sono i numeri dell’ultimo studio elaborato da Tuttoscuola che si è basato sui dati forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tra poco migliaia di studenti liguri torneranno sui bianchi e avrebbero dovuto trovare scuole e aule sicure. Presenterò un’interrogazione per capire nel dettaglio quali istituti risultano privi delle certificazioni e per conoscere i tempi e le risorse destinate agli interventi per contribuire alla messa in sicurezza delle scuole”.

A fare il punto della situazione è il consigliere e segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale, partendo dai dati elaborati da Tuttoscuola sulla sicurezza degli edifici scolastici. “Il dato ligure - prosegue Natale - è allarmante perché fa emergere una situazione preoccupante. Inoltre questa Giunta non mette in campo finanziamenti strutturali a favore dei comuni per intervenire sugli immobili. Infatti anche nelle ultime occasioni in cui sono stati assegnati finanziamenti del Fondo Strategico Regionale solo le briciole, nello scorso giugno nemmeno quelle, sono state destinate all’edilizia scolastica. In passato la Regione Liguria era dotata di un Piano triennale dell’edilizia scolastica finalizzato all’individuazione degli interventi da effettuare in base a criteri e priorità individuate dalla Giunta. Il piano 2024-2026, ormai già quasi formalmente scaduto, non è ancora stato approvato, è ancora in fase di realizzazione e nel frattempo le problematiche aumentano”.

“Le famiglie e il personale devono sapere se l’edificio in cui trascorrano la maggior parte del proprio tempo i loro figli o loro stessi possiede o meno le certificazioni previste. Parliamo di migliaia di ragazzi e di centinaia di lavoratori. In Italia solo un edificio scolastico su dieci ha tutte le certificazioni previste per la sicurezza degli edifici scolastici. La Liguria rimane ferma in fondo alla classifica incapace di progettare e pianificare gli interventi. La sicurezza dei nostri ragazzi e ragazze è prioritaria, si provveda al più presto ad aggiornare il Piano per l’edilizia scolastica e programmare la messa in sicurezza degli edifici che oggi mancano di tutte o di una parte delle certificazioni necessarie, anche attraverso una richiesta al Governo di messa in campo di un piano straordinario per supportare questo tipo di interventi”, conclude Natale.



