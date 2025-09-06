 / Al Direttore

Al Direttore | 06 settembre 2025

"Savona ormai appare come una ‘provincia della spazzatura’"

"Buongiorno direttore, perdoni lo sfogo, ma mi chiedo come sia stato possibile ridurre una cittadina come Savona a quella che ormai appare come una 'provincia della spazzatura'".

"Ovunque ci si giri, strade principali e vicoli risultano invasi da rifiuti e liquami maleodoranti, con odori sgradevoli che rendono difficile la vita quotidiana. Mi domando perché non si torni sui propri passi: se l’esperimento in corso ha prodotto questi risultati, non sarebbe opportuno fare un passo indietro e porre rimedio, prima di trovarci di fronte a una situazione ormai ingestibile e potenzialmente pericolosa per la salute pubblica".

"È possibile che chi di dovere non noti tutto ciò? Spero che questa sia una". 

