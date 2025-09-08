Torna visitabile il codice etiope dell'Archivio Storico della Diocesi di Savona-Noli

A grande richiesta dal 9 settembre al 17 ottobre l'Archivio Storico della Diocesi di Savona-Noli esporrà nuovamente e gratuitamente al pubblico il codice etiope "Gädlä säma ‘tat" ("Atti dei Martiri"), risalente al periodo compreso tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo. Il volume presenta eleganti bordature e miniature e permette di conoscere la religione e la cultura dell’Etiopia. Il personale sarà a disposizione dei visitatori per illustrare la storia del libro e i risultati degli studi di Gianfrancesco Lusini dell'Università L’Orientale di Napoli.

Il codice è tornato ad essere studiato in un contributo di Gaia Bottari nel libro "In viaggio contro la propria volontà. Storie di fughe e migrazioni dall’antichità ai giorni nostri", a cura di Luisa Sernicola e dello stesso Lusini ed edito a luglio. Il volume sarà esposto il lunedì dalle ore 9:30 alle 16 e martedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 assieme a due opere della savonese Nenne Sanguineti Poggi (1909 - 2012).