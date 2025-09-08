Tpl Linea replica ai sindacati. Franceri: “Abbiamo investito in nuove assunzioni, nella flotta, nella manutenzione e in tecnologie per la sicurezza”

Dopo la mobilitazione dei lavoratori di Tpl Linea, che stamani hanno incrociato le braccia davanti a Palazzo Sisto per chiedere maggiori assunzioni e migliore manutenzione dei mezzi, arriva la replica dell’azienda savonese, che rivendica i passi concreti già messi in atto per rafforzare il servizio e migliorare le condizioni di lavoro.

In un comunicato ufficiale, TPL Linea sottolinea l’impegno sul fronte della sicurezza, dell’innovazione tecnologica e del rinnovamento della flotta. “Gli scioperi di questi mesi hanno rappresentato un segnale importante che abbiamo ascoltato con attenzione – afferma Vincenzo Franceri, presidente di TPL Linea –. La nostra risposta, nei limiti delle possibilità, è concreta: nuove assunzioni, investimenti nella flotta, nella manutenzione e in tecnologie per la sicurezza. In Italia mancano circa 15.000 autisti e noi stiamo facendo la nostra parte. Parallelamente, rinnoviamo i mezzi e introduciamo strumenti come telecamere e bigliettazione elettronica, per garantire più sicurezza ed efficienza. Il nostro obiettivo è un trasporto pubblico davvero al servizio dei cittadini, capace di rispondere alle esigenze della mobilità del futuro”.

L’azienda evidenzia anche le nuove assunzioni in programma: “La domanda di mobilità aumenta, e TPL Linea risponde rafforzando il proprio organico. Oggi l’azienda conta 415 dipendenti, di cui 308 autisti. Entro metà ottobre sono previste 7 nuove assunzioni, mentre il 16 settembre si svolgeranno le prove concorsuali per ulteriori 13 conducenti”.

Sulla flotta, TPL Linea ricorda i progressi già realizzati: “Dal 2023 a oggi sono stati introdotti 24 nuovi autobus, uno dei quali nel 2025. Entro fine anno ne arriveranno altri 7, e per il 2026 sono programmati 14 nuovi mezzi (8 confermati, 6 in attesa di finanziamenti). Anche il servizio scuolabus si rinnova: tra fine 2023 e l’estate 2025 sono stati messi su strada 14 nuovi veicoli, cui se ne aggiungeranno altri 2 entro settembre. Sforzi importanti e concreti che saranno implementati anche in funzione dei fondi pubblici che saranno messi a disposizione”.

Quanto alle officine e alla manutenzione, l’azienda segnala risultati tangibili: “La riorganizzazione delle officine avviata a fine 2023 ha prodotto risultati tangibili. Il numero medio di veicoli fermi è sceso a 35 rispetto ai 73 registrati nel luglio 2023. Gli addetti alla manutenzione sono saliti a 35, e l’introduzione di due nuovi Capi Unità Tecnica ha rafforzato la gestione operativa, rendendola più diretta e reattiva”.

Infine, il capitolo sicurezza e spazi aziendali: “Entro il 31 dicembre 2025, previa l’operatività regionale, tutti i mezzi aziendali saranno dotati del sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring), che consente il collegamento in tempo reale con la centrale operativa e l’attivazione di un pulsante d’emergenza collegato al numero unico 112. I nuovi autobus saranno inoltre equipaggiati con telecamere interne ed esterne, per garantire maggiore sicurezza a bordo. TPL Linea investe anche negli ambienti. A Cisano sul Neva, oltre alla realizzazione della nuova centrale operativa, sono in corso lavori di ristrutturazione che, entro ottobre, restituiranno spazi più moderni e funzionali per il personale (reception, sala ristoro, locali servizi). Alla Stazione di Savona, entro fine anno, è prevista l’apertura di una nuova biglietteria al primo piano e l’ampliamento della saletta autisti al piano terra, in collaborazione con Ferrovie dello Stato”.