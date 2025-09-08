 / Politica

Politica | 08 settembre 2025, 19:50

Incontro 'La salute di Albenga', Marabello: "Notizia appresa il giorno prima, FdI vuole evitare le giuste e sacrosante contestazioni"

"Come cittadino cerialese e Coordinatore provinciale del Movimento Indipendenza è giunto il momento di dire basta a queste prese in giro"

"Il circolo Fratelli d’Italia di Albenga ha comunicato alla stampa locale che domani martedì 9 settembre organizza un incontro pubblico dal titolo 'La salute di Albenga' per ribadire la linea del partito e quindi del governo regionale, a nostro avviso del tutto fuori luogo, di mantenere il Ppi operativo 12 ore al giorno e di attivare nelle ore notturne un Ambulatorio di Continuità Assistenziale. È alquanto curioso apprendere la notizia di questo incontro aperto alla cittadinanza interessata guarda il caso il giorno prima quindi senza provvedere a un corretto preavviso temporale". 

Lo afferma Fabrizio Marabello, Membro della Direzione Nazionale e Coordinatore di Savona e provincia del Movimento Indipendenza.

"Evidentemente Fratelli d’Italia vuole evitare durante il loro evento le giuste e sacrosante contestazioni da parte delle persone che vivono nel comprensorio ingauno e che giustamente pretendono il potenziamento dell'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga e la riapertura del pronto soccorso - conclude MarabelloCome cittadino cerialese e Coordinatore provinciale del Movimento Indipendenza è giunto il momento di dire basta a queste prese in giro".

Redazione

