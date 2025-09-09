Protezione Civile di Altare, nuove radio e area di manovra migliorata

La squadra di Protezione civile di Altare ha introdotto recentemente alcune novità importanti per rendere il servizio più efficiente e sicuro. Tra gli interventi principali spicca l’installazione di una nuova radio regionale sul mezzo Tata, che consentirà comunicazioni rapide e coordinate con la sala operativa e con le altre squadre presenti sul territorio.

Le radio palmari sono state trasferite in sede, in modo da essere sempre pronte all’uso per ogni intervento. La delimitazione dell’area di manovra davanti al garage faciliterà la partenza e il rientro dei mezzi, rendendo più fluide le operazioni quotidiane.

Questi aggiornamenti rafforzano la capacità della squadra di intervenire tempestivamente, confermando l’impegno costante a garantire la sicurezza della comunità di Altare.