Sessant'anni di matrimonio, a Finale si celebra l'amore di Ornella ed Elia

Il Comune di Finale Ligure celebra con gioia il significativo traguardo dei sessant’anni di matrimonio dei coniugi Ornella Mesini ed Elia Carzolio.

Il Sindaco Angelo Berlangieri, a nome dell’intera comunità finalese, ha voluto esprimere un pensiero speciale per la coppia: «Riuscire a condividere una lunga vita assieme, ricca di gioie e di soddisfazioni, superando le difficoltà che ogni giorno la vita presenta, è un risultato di grande pregio etico e morale».

Ha aggiunto inoltre l'importanza dei legami familiari costruiti e coltivati: «Se per tanti lustri i coniugi Carzolio-Mesini siano riusciti a mantenere saldo il loro rapporto ciò è frutto anche della convinzione che l’istituto familiare è il cardine della nostra società».

Concludendo il proprio messaggio, il Sindaco ha espresso «le più sincere congratulazioni a nome di tutti i cittadini di Finale Ligure», sottolineando il valore di questo anniversario come esempio di amore e dedizione per l’intera comunità.

In ricordo di questa significativa ricorrenza, ai coniugi Carzolio-Mesini, accompagnati dai familiari, è stato consegnato un piatto celebrativo raffigurante un panorama della città.