Altare, galleria Fugona chiusa un giorno per lavori all’impianto di illuminazione

Disagi in vista per chi percorre la Sp 29 “del Colle di Cadibona”: la circolazione sarà interrotta per consentire la sostituzione delle lampade di illuminazione nella galleria Fugona, lungo il tratto che comprende anche il viadotto Rastello, nel territorio comunale di Altare. La chiusura è prevista dalle 8.30 di giovedì 11 fino alla stessa ora di venerdì 12 settembre.
Durante le ventiquattro ore di blocco il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale, con obbligato passaggio attraverso il centro abitato di Altare. Non si escludono quindi rallentamenti e disagi, soprattutto nelle ore di maggior afflusso.
In caso di emergenze o di problemi lungo la vicina autostrada A6 Torino–Savona, i lavori saranno sospesi per consentire l’utilizzo della provinciale come percorso alternativo. L’intervento sull’impianto di illuminazione si rende necessario per migliorare le condizioni di sicurezza della galleria.