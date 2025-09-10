Andare a funghi senza rischi: i consigli del Soccorso Alpino

La stagione dei funghi è appena iniziata, e molti appassionati si preparano a partire per i boschi liguri. Pochi accorgimenti possono fare la differenza tra una giornata tranquilla e un intervento di soccorso. A ricordarlo è il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, che invita tutti i cercatori di funghi a seguire semplici regole per ridurre rischi e incidenti.

Gli stivali di gomma, tradizionali tra i fungaioli, vanno bene solo su terreni poco impegnativi. Su sentieri impervi è consigliabile indossare scarponi da montagna robusti con suola “carro armato”. Inoltre, è importante scegliere abiti dai colori vivaci, perché mimetiche e tonalità scure possono rendere difficile individuare una persona smarrita o ferita.

È sempre meglio raccogliere funghi in compagnia. Se si decide di uscire da soli, è fondamentale informare parenti o amici sul percorso previsto e sull’orario di rientro, tenere il cellulare carico e, se possibile, portare un power bank. Il tempo in montagna può cambiare rapidamente, quindi consultare sempre il bollettino meteo evita di trovarsi impreparati di fronte a temporali o nebbia. È assolutamente sconsigliato uscire con condizioni meteo avverse o durante allerte.

In caso di smarrimento, mai farsi prendere dal panico. Avere uno zaino ben organizzato può aiutare a gestire gli imprevisti: kit di pronto soccorso, coltello multiuso, maglione, giacca impermeabile, telo termico, pila frontale, accendino, cibo e bevande. Inoltre, è utile avere sullo smartphone l’app gratuita GeoResQ, che permette di inviare un allarme direttamente al Soccorso Alpino, comunicando posizione e percorso anche in caso di segnale debole.

Seguendo questi semplici consigli, il raccolto di funghi può diventare un’attività sicura e piacevole, riducendo al minimo i rischi di incidenti o smarrimenti.