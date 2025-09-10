Dal 25 settembre ad Albissola tornano le serate a tema dell’Artrattoria Pignatta Rossa

La rassegna, ormai appuntamento fisso e molto apprezzato dal pubblico, propone un vero e proprio viaggio attraverso sapori, ingredienti e culture diverse, costruendo un calendario che unisce ricerca gastronomica, valorizzazione del territorio e convivialità.

Il primo appuntamento e per giovedì 25 settembre con la serata “Al Riso”, uno degli ingredienti più versatili e amati della cucina italiana. La chef Tiziana Piras proporrà un percorso gastronomico che ne esplora consistenze e aromi, dai grandi classici alle interpretazioni più creative, utilizzando il riso Carnaroli selezione Isos dell’azienda Campo dell'Oste di Andrea Bianchi, che sarà ospite della serata.

Un percorso gastronomico che celebra il riso in tutte le sue forme e consistenze, intrecciando mare e terra, tradizione e innovazione, per raccontare tutte le sfumature di un cereale che da secoli accompagna la cucina italiana.

La serata si apre con sfiziose polpette di riso venere e scampi, seguite da una delicata crema di riso con totanetti scottati, arricchita da pesto di nasturzio e mandorle. Si prosegue con un raffinato risotto al Castelmagno, impreziosito da tartare di gamberi e chinotto savonese candito, e con un elegante involtino di branzino con riso, zucchine e zafferano. A chiudere, una morbida e avvolgente crema dolce di riso con frutta fresca e secca, per un finale che unisce leggerezza e gusto. Prezzo del menù 45 euro a persona incluse bevande, acqua, vino (1 bottiglia ogni 4 persone).

I prossimi appuntamenti in calendario:

Giovedì 30 ottobre – Serata “Zucca di Rocchetta”

Protagonista della serata sarà la celebre zucca di Rocchetta, presidio di qualità e simbolo della rinascita della Valle Bormida. Una cena interamente dedicata a questo ortaggio dalle mille sfumature, capace di sorprendere con piatti sia dolci che salati.

Martedì 18 novembre – Serata Sarda

Un viaggio nei sapori autentici della Sardegna, terra d’origine della chef Piras. Dalla tradizione marinara alle ricette di campagna, un menù che celebra radici, profumi e memoria culinaria dell’isola.

Giovedì 11 dicembre – Serata "Natale alla Savonese"

Un appuntamento speciale per avvicinarsi alle feste natalizie attraverso i piatti della tradizione locale. La cucina savonese diventa protagonista di un menù che intreccia ricordi familiari, gusto e convivialità.

Gli interessati possono contattare il ristorante al numero 349.5465722.